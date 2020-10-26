Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul 'da önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadelede uzun süredir gösterilen başarının sürdürülemediğinin altını çizen Bakan Koca, Gelinen noktada daha kuralcı ve disiplinli olunması gerektiğini ifade etti.Öte yandan İstanbul Valiliğinde yapılan kritik toplantıda toplu taşımada ek seferlerin getirilmesi de gündeme geldi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;



Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır." dedi.



Metro, tramvay ve metrobüs saatleri düzenlenmesi gündeme getirildi.



Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.

Çalışma saatleri pandemiden dolayı gözden geçirilen, ofise gitmeden bazı işler uzaktan erişimle yapılacaktır.





Ulaşımda, AVM ve pazarlarda sadece denetimle yetinilemez. Uzmanların ve yetkililerin uygun düzenlemelerin yapılmasını talep edeceğiz.

Sizden kuralcı olmanızı rica ediyorum. Dışarı çıkmayan

Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik, gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır.

5 gün boyunca İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet operasyon kapasitesi gözden geçirildi, güçlüyüz. Asıl başarı hastanelerimize daha az ihtiyaç duymaktır.



