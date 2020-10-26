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    • 26.10.2020 18:39
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    İşgalci 'ın ihlalleri sürüyor: sivil yerleşim birimlerine 200'den fazla mermi atıldı

    Cumhurbaşkanı Müşaviri , sunun yerel saatle 08.00'de ilan edilen i alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine 200'den fazla mermi attığını duyurdu.

    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özellikle Terter kentinin aralıksız ateşe tutulduğunu bildirdi.

    'ın füze ve toplarla ateş açtığını belirten Hacıyev, Ermenistan sunun gün içerisinde Terter dahil sivil yerleşim birimlerine 200'den fazla mermi attığını belirtti.

    TERTER'E SMERÇ FÜZESİ
    Azerbaycan yapılan açıklamada da Ermenistan ordusunun Terter'e "Smerç" füzesi attığı bildirildi.

    Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Daşkesen ili kırsalında çıktığı belirtildi. Yangında çalı ve kısmen de ağaçlardan oluşan 10 hektara yakın arazinin yandığı kaydedildi.

    ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, 'da insani amaçlı geçici yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

    Ermenistan ordusu yerel saatle 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

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