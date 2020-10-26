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    • 26.10.2020 23:41
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    Eski , hayatını kaybetti

    Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski , 73 yaşında hayatını kaybetti.

    Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş vefat etti

    DSP--ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de 'da doğdu.

    Tıp Fakültesi'nden mezun olan , aynı fakültenin Anatomi 'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Hastanesinde İhtisası'nı tamamladı.

    Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Milletvekilliği yaptı.

    57'nci Hükümet'te görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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    Haberler Güncel Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, hayatını kaybetti