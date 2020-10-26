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    • 26.10.2020 10:20
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    : Ankara'da u! Çok sayıda var

    haberine göre Ankara'da terör örgütü 'a yönelik da 18 şüpheli na alındı.

    DHA
    Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
    Ankara'da, terör örgütü 'a yönelik düzenen da, haklarında kararı verilen 20 dan 18'i gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



    18 YABANCI UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI
    Bu kapsamda 18'i Irak ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 yabancı uyruklu, gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


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