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    • 26.10.2020 11:34
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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Çok az bir zaman kalmışken geri sayım başladı ve sosyal meyda üzerinden paylaşım yapacaklar arama motorlarından , sorgulamasını yapıyor. Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan, Cumhuriyet’in ilan edildiği bu özel günde her sene yapılan kutlamalar bu yıl corona virüsten dolayı yapılamayacak. Online olarak paylaşım yapmak isteyenler şiirlerini haberimizde bulabilir.

    takvim.com.tr
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 2, 3, 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri!

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Türk tarihini değiltiren bu önemli olaydan sonra her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle, törenlerle kutlanmaya başlandı. Bu yıl Cumhuriyet'in 97'inci yılı kutlanacak. Corona virüs gölgesinde kalsa da en güzel ve anlamlı 2, 3, 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri ile sosyal medyadan ve mesajlardan paylaşımlar yapılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini haberimizde derledik.

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Fethi BOLAYIR

    YAŞASIN CUMHURİYET

    Coşkunuz, sevinçliyiz
    Ayrı, gayrı değiliz,
    Bütün Türkler hep biriz,
    Yaşasın cumhuriyet.

    Dünyaya şeref saldık,
    Nice ülkeler aldık,
    Alnı lekesiz kaldık,
    Yaşasın cumhuriyet.

    Atatürk kalbimizde,
    Yürürüz her gün biz de
    Onun çizdiği izde,
    Yaşasın cumhuriyet.

    Türk, askerdir doğuştan;
    Hoşlanırız boğuştan,
    Bize anadır vatan,
    Yaşasın cumhuriyet...

    Yaşasın vatan ana,
    Bağlıyız candan ona,
    Ne mutlu Türk olana,
    Yaşasın cumhuriyet.

    SENİNLE CUMHURİYET

    Genç, ihtiyar, kadın, kız,
    İşte sokaklardayız.
    Başımızda ay yıldız
    Seninle Cumhuriyet.

    Kurtuluş Savaşı'nın
    Bize armağanısın.
    İnsanım aydınlansın,
    Seninle Cumhuriyet.

    Sen özgürlük yolusun,
    Güzellikler dolusun.
    Yolum doğruluk olsun,
    Seninle Cumhuriyet.

    Atatürk önderimiz,
    Işıklı izindeyiz.
    Mutluyuz, sevinçliyiz,
    Seninle Cumhuriyet.

    Mehmet ŞAHİN

    AKDENİZ'E DOĞRU

    EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

    Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
    YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

    "Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…
    Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

    Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
    Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

    Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
    Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

    Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

    Ömer Bedrettin UŞAKLI

    CUMHURİYET BAYRAMI

    Gündüz herkes neşeli,
    Şenlik olur akşamı.
    Bayramların güzeli,
    Cumhuriyet Bayramı.
    Her bayramla bir tutmam,
    Bu bayram, büyük bayram.
    Yurtta üç gece, üç gün,
    Eğlence var, şenlik var.
    Işıklar yanar bütün
    Dalgalanır bayraklar.
    Her bayramla bir tutmam,
    Bu bayram, büyük bayram
    Necdet Rüştü EFE

    CUMHURİYET

    Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
    Adın bile mutluluk veriyor insana.
    Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
    Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

    Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
    Damarımızda saklı senin için kanımız.
    Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
    Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

    CUMHURİYET'E

    Bağımsızlık, hürriyet,
    Sendedir Cumhuriyet.
    Kutluyoruz tüm millet,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Seninle mutlu vatan
    Uğrunda dökeriz kan,
    Armağansın Ata'dan,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Ulusumu yücelttin,
    Uygarlığa yönelttin,
    Yurdumu cennet ettin,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Albayrağıma sarıl,
    Aydınlat ışıl ışıl,
    Kutlasın binlerce yıl,
    Varol sen Cumhuriyet.

    CUMHURİYET
    Gönül verdik,
    Sana erdik,
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Canımızsın,
    Şanımızsın,
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.
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    Haberler Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 2, 3, 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri!