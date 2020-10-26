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    • 26.10.2020 11:22
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2-4-8 kıtalık şiirleri! En güzel sözleri!

    29 Ekim sözleri! Cumhuriyet Bayramı 2-4-8 kıtalık şiirler sözler öğrenciler tarafından araştırılıyor. En güzel Cumhuriyet Bayramı sözleri merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler de bu bayram için hazırlayacağı ödevler için birbirinden güzel sözler ve şiirler araştırıyor. Haberimizden sizler için derlediğimiz Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2-4-8 kıtalık şiirleri! En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri sözleri!

    En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2-4-8 kıtalık şiirleri merak ediliyor. Öğrenciler ve vatandaşlar en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri sözleri araştırılıyor. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü tüm yurtta coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nda kutlanacak. İşte, merak edilen kısa uzun Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri!

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

    CUMHURİYET

    Yirmi Dokuz Ekimde,

    Cumhuriyet kuruldu

    Ulus özgür sesini,

    Tüm dünyaya duyurdu.

    Cumhuriyet bizlere

    Armağandır Ata'dan

    Egemenlik sesleri

    Yükseldi Ankara'dan.

    Al bayrağım göklerde,

    Övünçle dalgalanır.

    Cumhuriyet Bayramı,

    Hep kıvançla kutlanır.

    CUMHURİYET

    Gönül verdik,

    Sana erdik.

    Ey hürriyet, Cumhuriyet.

    Herkes sever,

    Seni över.

    Ey hürriyet, Cumhuriyet.

    Canımızdasın, Kanımızdasın.

    Ey hürriyet, Cumhuriyet.

    B. Kemal ÇAĞLAR

    CUMHURİYET BAYRAMI

    Gündüz herkes neşeli,

    Şenlik olur akşamı.

    Bayramların güzeli,

    Cumhuriyet Bayramı.

    Her bayramla bir tutmam,

    Bu bayram, büyük bayram.

    Yurtta üç gece, üç gün,

    Eğlence var, şenlik var.

    Işıklar yanar bütün

    Dalgalanır bayraklar.

    Her bayramla bir tutmam,

    Bu bayram, büyük bayram

    Necdet Rüştü EFE

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,

    Demokrasi ürünüdür,

    Atatürk'ün eseridir,

    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Vatandaşın hür sesi,

    Vatanımın neşesi,

    Kucaklıyor herkesi,

    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,

    Türk'ün sesi duyuldu,

    Törenlerle kutlandı,

    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Fethi BOLAYIR

    Cumhuriyet

    Türk milleti savaştı

    Yüce istiklâl için,

    Sonunda temelini

    Attı Cumhuriyetin.

    Atamızın yolunda

    Her zorluğu aşarız,

    Biz sağlam Türk gençleri,

    Neş'e ile coşarız.

    Bin dokuz yüz yirmi üç

    Yirmi Dokuz Ekimde,

    Şan ve şeref içinde

    Erdik Cumhuriyete.

    Var olsun Cumhuriyet

    Yaşasın Türk Milleti,

    Bizler yaşatacağız

    Şanlı Cumhuriyeti.

    Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

    CUMHURİYET

    Atamın yadigârı,

    Milletine armağanı,

    Şehidimin bayrağı,

    Şanlı cumhuriyet.

    Kimsesizlerin sığınağı,

    Halkımım dayanağı,

    Özgürlüğün kaynağı,

    Kutlu cumhuriyet.

    Cumhuriyet

    Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana

    Adın bile veriyor bahtiyarlık insana

    Seviyoruz biz seni canımızdan ileri

    Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri

    Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız

    Damarımızda saklıdır,senin için kanımız

    Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET

    Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

    29 Ekim

    Bizle başlar asalet

    içimizde hürriyet

    Vatanımız Türkiye

    Yaşasın Cumhuriyet

    Çünkü Atamız kurdu

    Yoktan var etti yurdu

    Düşmanları korkudan

    Terk eyledi hududu

    Cumhuriyet Atamızın

    Kurduğu eseridir

    layık olan yaşasın

    Sonsuzluk güneşidir

    Seyit Aybek

    CUMHURİYET BAYRAMI

    Gündüz herkes neşeli,

    Şenlik olur akşamı.

    Bayramların güzeli,

    Cumhuriyet Bayramı.

    Her bayramla bir tutmam,

    Bu bayram, büyük bayram.

    Yurtta üç gece, üç gün,

    Eğlence var, şenlik var.

    Işıklar yanar bütün

    Dalgalanır bayraklar.

    Her bayramla bir tutmam,

    Bu bayram, büyük bayram

    Necdet Rüştü EFE

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI SÖZLERİ!

    Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

    Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

    Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

    Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

    Cumhuriyet"in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

    Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

    Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

    Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir…

    Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.
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