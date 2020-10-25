Son dakika... Sağlık Bakanlığı 25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
"AĞIR HASTA SAYIMIZ VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"
Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." ifadelerine yer verdi.
24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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