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    • 25.10.2020 19:18
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nı duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika... 25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı 25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    "AĞIR HASTA SAYIMIZ VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"
    Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." ifadelerine yer verdi.

    24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU