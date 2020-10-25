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    • 25.10.2020 17:31
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    Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki

    Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

    DHA
    TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki!

    Başkanı Şentop, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Batılı değerler maskesini çıkartınca Macron ve türdeşi siyasetçilerin ilkel ırkçılıkları ve İslam düşmanlıkları en çirkin hâliyle ayan olmuştur. Tarih Macron'u ve benzerlerini devletlerini yok oluşa sürükleyen figürler olarak kaydedecektir. Vaad haktır: Bâtıl zâil olacaktır" ifadelerini kullandı.

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