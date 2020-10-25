Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders'in, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her gün Avrupa'nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da Türkiye karşıtlığı hezeyanıyla karşılaştıklarını belirtti.

"Sözde 'Özgürlük Partisi' lideri Wilders'ın paylaştığı hadsiz görselin de bunun sınırı aşan son örneği olduğunu" vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"AVRUPA BUNLARI HÜCRELERİNDEN SÖKÜP ATMALIDIR"

"Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır."