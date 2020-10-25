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    • 25.10.2020 18:47
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Başkan Erdoğan'a saldıran İslam düşmanı 'a tepki!

    , Başkan Erdoğan'ı hedef alan İslam ve Türk düşmanı 'a sert tepki gösterdi. Oktay, "Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır." ifadelerini kullandı.

    AA
    Cumhurbaşkanlığından Wilders'a tepki

    , 'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Türk ve İslam düşmanı 'in, Başkan ve Genel Başkanı 'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

    Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her gün Avrupa'nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da karşıtlığı hezeyanıyla karşılaştıklarını belirtti.

    "Sözde 'Özgürlük Partisi' lideri Wilders'ın paylaştığı hadsiz görselin de bunun sınırı aşan son örneği olduğunu" vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

    "AVRUPA BUNLARI HÜCRELERİNDEN SÖKÜP ATMALIDIR"
    "Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır."

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Başkan Erdoğan'a saldıran İslam düşmanı Geert Wilders'a tepki!