İYİ Parti'de FETÖ süreci nasıl başladı, nasıl gelişti?



*Ali Aydın

Ali Aydın, parti kurucularından GİK üyesi aynı zamanda Genel Başkan Başdanışmanıydı. Sonrasında bu istifalara 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan emekli emniyet müdürü Fatih Eryılmaz ve Balyoz mağduru emekli kurmay Albay Ali Türkşen gibi isimler de eklendi. Bu isimlerin bir özelliği de İYİ Parti'ye Ümit Özdağ tarafından davet edilmiş olmalarıydı.

GÖRÜNMEYEN EL PARTİYİ YÖNETİYOR

İYİ Parti'deki FETÖ krizi ile ilgili insanların fikri 2018'deki parti kongresinden sonra adeta görünmez bir elin partiye değdiği ve hem parti içinde hem de Akşener'in yönetim tarzında bir değişim başladığı yönünde. Yine aynı kişiler, bu görünmez elin bir FETÖ tarzı olduğu yönünde ortak kanaat belirtiyor. Bu iddiaların karşılığı bilinmez ama İYİ Parti kurucularının önemli bir bölümünün geçen 2 yıllık süreç içinde artık partide olmadıkları da bir gerçek.

BU KAVGANIN İLK RAUNDUYDU

En son İstanbul kongresi ise krizin şimdilik son perdesiydi. Özdağ'ın CNN Türk'te Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamaları ferdi bir çıkış olarak görmemek gerekiyor. İYİ Parti'deki bu FETÖ krizi önümüzdeki günlerde açılan yeni dosyalar, belgeler ve iddialarla daha çok su kaldıracak gibi duruyor.