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    • 25.10.2020 08:33
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    'da firari suç örgütü liderine operasyon

    'da 2018 yılında satıcılarına yönelik geniş çaplı düzenlenen ve aralarında örgüt lideri 'ın da yer aldığı 3'ü polis 111 kişinin yakalandığı Kalkan operasyonu kapsamında yapılan soruşturmada, örgüt yöneticisi firari Z.yi yakalamak için çalışma başlatıldı. polislerinin de katıldığı ikamet baskınında firari şüpheli Emre Z'yi yakaladı.

    Firari suç örgütü liderine operasyon

    'da ticaretinin önemli bir kısmını yönettiği belirtilen suç örgütü lideri polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

    Ankara'da 2018 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı düzenlenen ve aralarında örgüt lideri 'ın da yer aldığı 3'ü polis 111 kişinin yakalandığı Kalkan operasyonu kapsamında yapılan soruşturmada, örgüt yöneticisi firari Z.yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Firari şüphelinin adresini tespit eden Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    polislerinin de katıldığı ikamet baskınında firari şüpheli Emre Z'yi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon