KPSS ÖNLİSANS SINAVI ADAY YORUMLARI

"Çok zordu özellikle marematik te ve türkçede çok zorlandım

Türkçe mahvetti beni de zorluğun yanında saçmaydı da

12 yıllık memurun izin süresi ve memuriyet aday süresi ne olacaktı

12 yıllık memur yıllık izin süresi kesin 30 gün, 10 yıldan sonra 30 a çıkıyor... İstanbul fener Rum patrikanesi cemiyet sorusu mavri mira cemiyeti kesin doğru hatırladıklarımızı yazalım arkadaşlar

Türkçe tarih ve vatandaşlık zorladı sanki

Doğunun ve batının sultanı Tuğrul bey

Arif Nihat Asya bayrak şiiri

Yargıtay başkanı en ıyı erkek oscar odulunu unesco dünya belleği aklımda kalan bunlar

genel yetenek kısmı geçen senelere göre zordu özellikle matematik

Memurun aday suresi ne kadar arkadaslar

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak Cevap Kâğıdı'nın değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi'ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı'nın ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası'nı doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı'na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve Cevap Kâğıdı'nda işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda Soru Kitapçığı'nı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Cevap Kâğıdı'nı sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.