KPSS sınavı sona erdi. Ön lisans KPSS 'nin sona ermesinin ardından binlerce aday tarih, güncel bilgiler ve vatandaşlıkta çıkan soruları araştırıyor.

Her KPSS'de olduğu gibi Matematik'teki sorular ve Türkçe'deki paragraf sorularından muzdarip. 2020 KPSS Ön Lisans için adaylar başvurularını geçtiğimiz aylarda ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmişti. Bugün gerçekleşen sınava ilişkin sonuç duyurusu sonuc.osym.gov.tr adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde yayımlanacak. Öte yandan sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.