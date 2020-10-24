SON DAKİKA: Kariye’ye de Ayasofya halıları: Kıbleye doğru yatırılması özel bir makineyle yapılıyor







"AYASOFYA CAMİİ'NİN HALISI DÖŞENDİKTEN SONRA BİR TALEP ARTIŞI OLDU"

Ayasofya Camii'nin halılarının döşenmesinin ardından Manisa'nın Demirci ilçesinde üretim yapan firmalarda hareketlilik yaşandığını belirten Özkul, "Ayasofya Camii'nin halısı döşendikten sonra bir talep artışı oldu. Biz de yılbaşına kadar sıra veriyoruz. Bunun sadece bize etkisi değil, yün halı yapan başka firmalara da faydası olmuştur. Yurtdışında biz 135 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ancak toplam üretimin yüzde 20'si ihracat yapılıyor. Cami halısı konusunda dışardan talep bu kadar oluyor ancak" dedi.



"İSTANBUL'DAKİ TARİHİ CAMİLERİN YÜZDE 90'I BİZİM TARAFIMIZDAN DÖŞENMİŞTİR"

İstanbul'daki tarihi camilere halıların kendileri tarafından döşendiğini belirten Özkul, "Bizim için özel bir halı olarak ilk defa yaptığımız Eminönü Camii çok önemli olanlar içerisinde. Burası 1800 metrekare. Edirne Selimiye Camii de özeldir. Orası da 2 bin metrekare civarında. Selimiye Camii'nde bundan 25 sene önce serdiğimiz halılar halen daha kullanılıyor. Süleymaniye Camii de bizim referanslarımız arasında. İstanbul'daki tarihi camilerin yüzde 90'ı bizim tarafımızdan döşenmiştir. Bunların içerisinde Eyüp Sultan Camii gibi çok önemli referanslar da var. Bursa Ulu Camii de 3 bin 200 metrekare ve 18 seneden beri kullanılıyor. Amerika'daki Türk-Amerikan Merkezindeki cami ve Tokyo Camisi, Berlin Şehitlik Camisi de bizim referanslarımız arasında" diye konuştu.

