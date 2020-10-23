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İbadete açılmak için gün sayıyor! İşte Kariye Camii'nde son durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim'de kılınacak Cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak Kariye Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor. Mozaikleri ile ünlü Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmiş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019'da aldığı kararla bu statü iptal edilmişti.

23.10.2020 16:44 - Son Güncelleme: 23.10.2020 16:55
İbadete açılmak için gün sayıyor! İşte Kariye Camii'nde son durum

İstanbul'un Edirnekapı semtinde bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen yapı, önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılıyordu. İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi.

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İbadete açılmak için gün sayıyor! İşte Kariye Camii'nde son durum

Mozaikleri ile ünlü Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmiş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019'da aldığı kararla bu statü iptal edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen cami, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak. Camideki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

İbadete açılmak için gün sayıyor! İşte Kariye Camii'nde son durum

NAMAZ ESNASINDA MOZAİKLER PERDELERLE KAPATILACAK
Caminin ibadete açık olacak bölümünde bulunan mozaikler, namaz esansında kapatılacak. Mozaiklerin kapatılması için kullanılacak açılır-kapanır perdelerin bir kısmı monte edildi. Ayrıca birinci narteks bölümünde bulunan mozaiklerin kapatılması için kullanılacak perdelerin siparişinin de verildiği öğrenildi. Ses sisteminin de hazır olduğu kaydedildi.

İbadete açılmak için gün sayıyor! İşte Kariye Camii'nde son durum

MİNBER YERLEŞTİRİLDİ, AYAKKABILIK HAZIR
Öte yandan özel yaptırılan minber de girişe göre sağ tarafa yerleştirildi. İbadet için camiye gelen vatandaşların kullanacağı ayakkabılığın ise hazır olduğu, ancak yerine yerleştirilmesi için caminin ibadete açılacağı günün beklendiği öğrenildi.

İbadete açılmak için gün sayıyor! İşte Kariye Camii'nde son durum

HALILAR AYASOFYA CAMİİ'NİN HALILARI İLE AYNI
Caminin halıları ise, daha önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Manisa'da dokunan Ördekbaşı Yeşili halılar ile aynı olacak.

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