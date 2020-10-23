İbadete açılmak için gün sayıyor! İşte Kariye Camii'nde son durum

MİNBER YERLEŞTİRİLDİ, AYAKKABILIK HAZIR

Öte yandan özel yaptırılan minber de girişe göre sağ tarafa yerleştirildi. İbadet için camiye gelen vatandaşların kullanacağı ayakkabılığın ise hazır olduğu, ancak yerine yerleştirilmesi için caminin ibadete açılacağı günün beklendiği öğrenildi.