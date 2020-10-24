KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK yurtlarında konaklamak isteyen üniversite öğrenciler yurt başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlama ihtimali belirmesiyle birlikte gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Öğrenciler KYK yurtlarında uygun fiyatla güvenli bir şekilde kalabiliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." dedi.