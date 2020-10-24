KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK yurtlarında konaklamak isteyen üniversite öğrenciler yurt başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlama ihtimali belirmesiyle birlikte gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Öğrenciler KYK yurtlarında uygun fiyatla güvenli bir şekilde kalabiliyor.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." dedi.
2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
KİMLER KYK YURDUNDA KALABİLİR ?
– Örgün eğitim hizmeti veren bir üniversitede okuyor olmak.
– Ailesi başka belediye sınırları dışında ikamet edenler. (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)
– Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmayanlar,(Cezası tecil edilenler hariç)
– Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
– Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz Çıkarma Cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almayanlar,
– Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmayanlar,
– Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmayanlar,
KYK YURTLARINDA KİMLERE ÖNCELİK VERİLİR
– Şehit ve Gazi çocukları
– %40 ve üzerinde engeli olan öğrenciler ( rapor isteniyor )
– Anne ve babası vefat edenler
– Milli sporcular
– Lise ve dengi okulları yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar
– Anne veya Baba'sının KYK müdürlüğünde çalışanlar veya emekli olanlar
– Soma kazasında Baba'sı vefat eden öğrenciler