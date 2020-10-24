İlkokul, ortaokul, lise okul sınavları nasıl olacak? Okul sınavları ertelendi mi?

Okul sınavları nasıl olacak? İlkokul, ortaokul, lise okul sınavları ertelendi mi? Okul sınavlarının nasıl olacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gözler okul sınavlarının nasıl olacağına çevrildi. Uzaktan eğitim döneminde öğrenciler online sistemde sınavlara girmişti. Peki, okul sınavları nasıl olacak?
OKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?
Okullarda, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirilmesi esastır. Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilecek.
Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okul ortamında gerçekleştirilmesinde, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olacak şekilde okul yönetimleri tarafından Covid-19 Salgını ile ilgili tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.
Buna göre, Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler o tarihlerde okullara giderek ders sınavlarına girecekler.
OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
MEB'in açıklaması şu şekilde oldu:
"Öğrencilerimizin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılacaktır. Lütfen, Bakanlığımız resmî kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz."