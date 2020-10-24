İlkokul, ortaokul, lise okul sınavları nasıl olacak? Okul sınavları ertelendi mi?

Okul sınavları nasıl olacak? İlkokul, ortaokul, lise okul sınavları ertelendi mi? Okul sınavlarının nasıl olacağı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gözler okul sınavlarının nasıl olacağına çevrildi. Uzaktan eğitim döneminde öğrenciler online sistemde sınavlara girmişti. Peki, okul sınavları nasıl olacak?

OKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Okullarda, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirilmesi esastır. Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilecek.