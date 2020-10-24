Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son zamanlarda İstanbul başta olmak üzere Doğu Marmara bölgesinde Covid-19 hasta sayılarında oluşan artışın bu iller arasında geçişkenliğin çok fazla olması ile bağlantılı olabileceğini söyledi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, ayrıca Türkiye genelinde havaların soğuması ile beraber kapalı alanlarda toplanmaların arttığını ve bu sebeple de hasta sayılarında bir artış yaşandığını vurguladı.











"ANKARA'DA SON DÖNEMDE BAŞLAYAN ARTIŞTA KAPALI ALANLARDA DAHA ÇOK BİR ARAYA GELMENİN ETKİSİ VAR"

Ankara'da son haftalarda az da olsa bir hasta artışı olduğunu ve bunun en büyük sebebinin kapalı ortamlarda kalabalık buluşmaların artması olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, "Korona virüs gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıkların rezervuarı insan olduğu için insan hareketliliğinden çok etkileniyor. Örneğin Ankara'da biliyorsunuz Eylül ayının başlarında çok zor zamanlar yaşadık. Son 3-4 haftadır daha iyi gidiyorduk açıkçası.













Ama geçen haftadan itibaren biz de gözlemledik. Kendi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültemizde de yüzde 4-5'lik artışlar oldu başvurularda. Aynı şey Ankara'da diğer hastanelerde de oldu. Bakan Koca da bunu söylemişti. Burada tabi Ankara'daki kontrol sisteminden sonra, özellikle sahada yapılan filyasyonun Ankara'da salgının azalmasında çok büyük etkisi oldu. Sahada tek tek araç içerisinde bekledi filyasyon ekibindekiler. Bunlar içerisinde, Sağlık Bakanlığı çalışanları var, merkez teşkilattan var.



Hatta bizim üniversiteden asistanlarımız, halk sağlığı, aile hekimliği, diş hekimliği asistanlarımız da Sağlık Bakanlığı'nın filyasyon sistemine destek oldular. Saha da gidilip tek tek temaslı taraması yapıldığı için, Ankara'da iyi bir kontrol sağlandı. Fakat son dönem artışta ise aynı şart İstanbul için de geçerli. Ama son dönem artışta Ankara'da kapalı alanlarda daha çok bir araya gelmenin, bulunulan yerlerde havalandırmanın yapılmamasının çok etkisi var. Bunu çok net görüyoruz. Havaların soğuması ile birlikte insan davranışları üşüme yaklaşımını daha çok benimsiyor ve bu şekilde de havalandırma da olmayınca hastalık artıyor" şeklinde konuştu.