Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 30 Kasım’da sona erecekti!

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 30 Kasım tarihinde sona ereceği açıklanan açık cezaevi izinleri için yeni bir karar gündemde. Binlerce mahkumu ve yakınlarını ilgilendiren gelişme Meclis'in de gündemine geldi. Salgın riski nedeniyle açık cezaevinde kalan mahkumlar evlerine gönderilmişti. Açık cezaevi izinleri iki kez uzatılmıştı. Peki, cezaevi izinleri uzatıldı mı?
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." dedi.
Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatan Naci Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." diye konuştu.
2021'E UZATILABİLİR
Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor.
3 KEZ DAHA UZATILABİLECEK
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
SON TARİH 30 KASIM
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirilmişti.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Kasım'da sona ereceği hatırlatılmıştı.