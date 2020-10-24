Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 30 Kasım’da sona erecekti!

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 30 Kasım tarihinde sona ereceği açıklanan açık cezaevi izinleri için yeni bir karar gündemde. Binlerce mahkumu ve yakınlarını ilgilendiren gelişme Meclis'in de gündemine geldi. Salgın riski nedeniyle açık cezaevinde kalan mahkumlar evlerine gönderilmişti. Açık cezaevi izinleri iki kez uzatılmıştı. Peki, cezaevi izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." dedi.