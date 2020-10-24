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    • 24.10.2020 15:21
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    Son dakika: Başkanı , korona virüse yakalandı

    Son dakika haberine göre Başkanı , twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını duyurdu.

    İmamoğlu'nun ardından o da pozitif
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun ardından Başkanı da korona virüse yakalandı.

    Akpolat, hastalığa yakalandığını twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akpolat, yaptığı paylaşımda "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, korona virüse yakalandı