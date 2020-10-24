"ERKEK POLİSLER TUTUYOR, KADIN POLİSLER VURUYORDU"

Tüm işçilerin gözü önünde gerçekleşen olayda önce yumruklanarak yere düşürüldüğünü, daha sonra ise polisler tarafından feci şekilde darbedildiğini belirten Aker, şunları söyledi: "Gelenler karakol polisiydi. İşletmede arama yapma ve telefonlarıma el koyma yetkisi yoktu. Buna rağmen işletmeyi boşaltmamızı ve mühürleyeceklerini söylediler. Telefonlarımıza el koyup kamera kayıt cihazımızı sökerek beraberlerinde götürdüler. Dikkat çeken beni kamera kayıt cihazını durduktan sonra dövmeleri oldu. Erkek polisler tutuyor kadın polisler vuruyordu. Yaptıklarını polis değil ancak kanun kaçakları yapar."