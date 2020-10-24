Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. S-400 test atışlarını eleştiren ABD'ye ise sert mesaj yolladı: S-400 hava savunma sistemlerinde test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz.
Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu?
Burada Rusya'ya ait bir silah olması beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz.
Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye, Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi.
ALMANYA'YA CAMİ TEPKİSİ
Başkan Erdoğan, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum" dedi.