Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında dünyada ve Türkiye'de uyuşturucu arz ve talep trendleri, uyuşturucu rotaları, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan yöntemler ve piyasaya sürülen uyuşturucu türleri yakından takip ediliyor.