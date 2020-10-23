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    • 23.10.2020 17:30
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    Son dakika: 'de operasyonu: 11 gözaltı

    'de ekiplerinin yaptığı operasyonda 11 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 114,61 gram bonzai, 23,95 gram metamfetamin, 80 gram esrar, 0.72 gram eroin, 2 sentetik hap ve av tüfeği ele geçirildi.

    Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

    ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 114,61 gram bonzai, 23,95 gram metamfetamin, 80 gram esrar, 0.72 gram eroin, 2 sentetik hap ve av tüfeği ele geçirildi.

    Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapılan şüphelilerden İ.B.T., M.A., Y. S., I.S., E.A., K. Ş., D.S. ve R.P. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Diğer şüphelilerden Z. S. ve M. T. adli kontrol şartı ile A.Ç. ise savcılıkta serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı