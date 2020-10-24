Ekrem İmamoğlu korona mı oldu? Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Ekrem İmamoğlu korona mı oldu? Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında? Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Ekrem İmamoğlu kimdir kaç yaşında sorularına yanıt aranmaya başlandı.
EKREM İMAMOĞLU KORONA MI OLDU?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?
Ekrem İmamoğlu 4 Haziran 1970'te Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Cevizli köyünde dünyaya geldi. 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yaptı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak seçildi ve 17 Nisan 2019'da göreve başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun, yapılan itirazlar sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 6 Mayıs 2019'da mazbatası iptal edilerek görevden alındı. Yenilenen seçimlerde İmamoğlu tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Bölümü'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. Aynı yıllarda Güngören'de köfteci dükkânı işletti. Yüksek lisans eğitimini de yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında tamamladı.
1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2002'den itibaren Trabzonspor'un yönetiminde yer almaya başladı. Daha sonra Beylikdüzüspor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.
18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim (d. 1997),Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlı üç çocuğu vardır.