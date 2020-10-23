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    • 23.10.2020 17:40
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    'de operasyonu: kutusunda ele geçirildi

    'de operasyonunda yakalanan uyruklu 2 şüphelinin üzerindeki  kutularından 930 gram çıktı. Yakalanan zanlılar tutuklandı.

    AA
    Meyve suyu kutusuna saklamışlar! Ele geçirildi

    Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerin kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otobüs terminaline yanaşan otobüsten inen İran uyruklu D.Ö. ile A.B'yi gözaltına aldı.

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    Şüphelilerin üzerinden çıkan iki meyve suyu kutusunda toplam 930 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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    Haberler Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Meyve suyu kutusunda metamfetamin ele geçirildi