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    • 24.09.2020 Gazete
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    'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti: Daha önce de ’ye gelmiş

    ’li gazeteci , seyahat ettiği araçta hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma derinleşti. Gazetecinin daha önce de ’ye geldiği belirlendi.

    İstanbul Karaköy'de İngiliz ajan Le Mesurier'in ölümünün ardından sır bir olay daha gerçekleşti. Rus asıllı ABD'li gazeteci Andre Vltchek'ın Samsun'dan İstanbul'a geldiği VIP araçta öldüğü belirlendi.



    'Şüpheli' olarak kayıtlara geçen ölümle ilgili savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporu beklendiğini ve tüm delillerin toplandığını belirtti. Öte yandan Vltchek'ın Türkiye'ye daha önceden de geldiği hatta bir süre yazarlık yaptığı tespit edildi.



    Vltchek'ın eşi Rossie Indira Vltchek, dün emniyette ifade verdi. Eşinin Sakarya'ya geldiklerinde uyuduğunu, bir daha kalkmadığını söyledi.
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    Haberler Güncel Andre Vltchek'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti: Daha önce de Türkiye’ye gelmiş
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