



'Şüpheli' olarak kayıtlara geçen ölümle ilgili savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporu beklendiğini ve tüm delillerin toplandığını belirtti. Öte yandan Vltchek'ın Türkiye'ye daha önceden de geldiği hatta bir süre yazarlık yaptığı tespit edildi.







Vltchek'ın eşi Rossie Indira Vltchek, dün emniyette ifade verdi. Eşinin Sakarya'ya geldiklerinde uyuduğunu, bir daha kalkmadığını söyledi.

