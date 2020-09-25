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    • 25.09.2020 Gazete
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    'li gazeteci , dönüşü 'da can verdi. Soruşturma derinleştirildi. Vltchek'in daha önce de 'ye geldiği belirlendi. Eşi ise şeker hastası olduğunu söyledi. Vltchek ile ilgili son görüntüler ise çok ilginçti!

    Andre tekerlekli sandalyede
    ABD'li gazeteci , dönüşü 'da can verdi. Soruşturma derinleştirildi. Vltchek'in daha önce de 'ye geldiği belirlendi. Eşi ise şeker hastası olduğunu söyledi. Vltchek ile ilgili son görüntüler ise çok ilginçti!

    Olayla ilgili soruşturma sürerken, yeni güvenlik kamera görüntüleri tespit edildi. Samsun'da çıkış yaptıkları otele ait güvenlik kamera görüntülerine göre Vltchek çıkışta tekerlekli sandalyeye bindirildi. Bu şekilde otelden alınıp aracına götürüldü.



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    Haberler Güncel Andre Vltchek tekerlekli sandalyede
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