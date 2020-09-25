ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Samsun dönüşü İstanbul'da can verdi. Soruşturma derinleştirildi. Vltchek'in daha önce de Türkiye'ye geldiği belirlendi. Eşi ise şeker hastası olduğunu söyledi. Vltchek ile ilgili son görüntüler ise çok ilginçti!
Olayla ilgili soruşturma sürerken, yeni güvenlik kamera görüntüleri tespit edildi. Samsun'da çıkış yaptıkları otele ait güvenlik kamera görüntülerine göre Vltchek çıkışta tekerlekli sandalyeye bindirildi. Bu şekilde otelden alınıp aracına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, yeni güvenlik kamera görüntüleri tespit edildi. Samsun'da çıkış yaptıkları otele ait güvenlik kamera görüntülerine göre Vltchek çıkışta tekerlekli sandalyeye bindirildi. Bu şekilde otelden alınıp aracına götürüldü.