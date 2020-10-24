



"KONTROL TÜRKİYE'DE"

"Türkiye Libya Sahil Güvenliği'nin kontrolünü ele geçirdi" başlığını atan La Repubblica gazetesi de "Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya Sahil Güvenliği'ni eğitmeye başladı. Bu bizim Trablus üzerindeki nüfuzumuza yeni bir darbe teşkil ediyor, çünkü şimdiye kadar bunu İtalyan askeri misyonu gerçekleştiriyordu." ifadelerini paylaştı.