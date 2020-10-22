Bakan Dönmez 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde doğalgaz müjdesi: Türkiye'nin 25 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjideki gayretlerimiz netice vermeye başladı. Son 2 yıldır Doğu Akdeniz, son 1 yıldır Karadeniz'deki faaliyetlerimizi büyük bir sevinçle karşılamış olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek. Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında, "Selçuklu-1 alanından umutluyuz" dedi.

TÜRKİYE ENERJİDE SESSİZ DEVRİM YAPTI

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için elektrik tarafında yerli ve yenilenebilir kaynaklar önem arz etmekte. YEKDEM mekanizmasına giriş tarihi 6 ay ertelendi. Türkiye aslında sessiz bir devrim yaşadı. Yenilenebilir enerji potansiyelimiz birçok Avrupa ülkesine göre çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oldu.

Bakan Dönmez bor rezerviyle ilgili, "Borun bulaşık ürünü gelecek ay tüketiyle buluşacak."