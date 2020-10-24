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    • 24.10.2020 10:33
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    'den görevden uzaklaştırılan astsubay, kaçakçılığından gözaltına alındı

    'da polisin kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda soruşturması kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan astsubay A.T ile birlikte çalıştığı Z.D gözaltına alındı.

    DHA
    FETÖ'cü astsubay o suçtan gözaltına alındı

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan operasyonda /PDY soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan astsubay A.T. ile birlikte çalıştığı Z.D. gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER
    A.T.'ye ait ev, 3 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada kaçak sigara yapımında kullanılan 3 sigara dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 35 kilo kıyılmış tütün, 920 makarona basılmış tütün, 24 bin boş makaron, 16 bin 450 sigara paketi kutusu, 550 bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu sürüyor.

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