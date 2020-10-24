Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan operasyonda FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan astsubay A.T. ile birlikte çalıştığı Z.D. gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

A.T.'ye ait ev, 3 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada kaçak sigara yapımında kullanılan 3 sigara dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 35 kilo kıyılmış tütün, 920 makarona basılmış tütün, 24 bin boş makaron, 16 bin 450 sigara paketi kutusu, 550 bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu sürüyor.