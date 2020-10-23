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    • 23.10.2020 13:12
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    Son dakika: Koronavirüse yakalanan 'li Başkan hakkında yeni açıklama: Enfeksiyon bulguları devam ediyor

    Koronavirüse 'ta yakalanan 'li Başkanı hakkında yeni bir açıklama daha geldi. si'nden, Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" denildi.

    AA
    Enfeksiyon bulguları devam ediyor

    Başkanı , 'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in enfeksiyon bulgularının olduğu açıklandı.

    DURUMU CİDDİYETİNİ VE KRİTİKLİĞİNİ KORUMAKTADIR'
    'nden, Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada " Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüse yakalanan CHP'li Başkan Muhittin Böcek hakkında yeni açıklama: Enfeksiyon bulguları devam ediyor