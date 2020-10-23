SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saat içinde Mersin'de 290 litre sahte içki ve 2 litre metil alkol Karabük'te ise 10,5 litre sahte içki ele geçirildi. İzmir'in Bornova ilçesinde bir kokoreç dükkanına ve iş yeri sahibinin diğer adreslerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da da sevkiyata hazır vaziyette 100 CC'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte içki bulundu.

Kilis'te bir iş yerinde 22 şişe sahte içki, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 190 litre sahte rakı, Aydın'ın Çine ilçesinde de 12 litre kaçak alkol ele geçirildi.