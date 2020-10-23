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    • 23.10.2020 13:39
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    Son dakika: Bakan Varank'tan açıklaması: Tüm dünya arkasını dönse de Azerbaycan'ın yanındayız

    Son dakika haberleri... Sanayi ve "('ın 'a yönelik saldırıları) Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa eksiksiz ve istisnasız desteği vereceğiz. Biz , iki devletiz. Tüm dünya bunu öğrenecek." ifadelerini kullandı.

    AA
    Tüm dünya arkasını dönse de Azerbaycan'ın yanındayız

    Sanayi ve , 'ın 'a yaptığı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu

    Bakan Varank'ın açıklamaları;

    "DÜNYA AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE KARŞI SAĞIR VE DİLSİZ"
    "Hemen yanı başımızda Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadelenin içindeler. Maalesef dünya 30 yıllık bu işgale, orada hayatını kaybeden sivil ve masum Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz."

    "Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa eksiksiz ve istisnasız desteği vereceğiz. Biz , iki devletiz. Tüm dünya bunu öğrenecek."

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Varank'tan Azerbaycan açıklaması: Tüm dünya arkasını dönse de Azerbaycan'ın yanındayız