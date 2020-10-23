Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu

Bakan Varank'ın açıklamaları;

"DÜNYA AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE KARŞI SAĞIR VE DİLSİZ"

"Hemen yanı başımızda Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadelenin içindeler. Maalesef dünya 30 yıllık bu işgale, orada hayatını kaybeden sivil ve masum Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz."

"Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa eksiksiz ve istisnasız desteği vereceğiz. Biz tek millet, iki devletiz. Tüm dünya bunu öğrenecek."