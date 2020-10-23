CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "nimet" olarak nitelendirilen İstanbul, her gün yeni bir israf haberi ile karşılaşıyor. "Büyükşehirde araç israfı var" diyerek sağlık hizmeti araçlarını Yenikapı'da sergileyip şov yapan CHP'li İBB, o günden sonra başlattığı kiralık araç savurganlığına tam gaz devam ediyor.
CHP'li İmamoğlu AK Parti'yi israfla itham edip altını dolduramayınca tezini desteklemek için evde sağlık hizmeti araçlarını bile toplatarak Yenikapı meydanında sergileyerek şov yapmıştı.
İsrafta sınır tanımayan CHP'li İBB'de bu alışkanlık belediye şirketlerine kadar sıçradı. Yeni Akit'in haberine göre BELBİM tarafından verilen araç kiralama ihalesinde istenen özellikler, 'bu kadarına pes' dedirtti...
SON DAKİKA ARAÇ ALIMINDA VIP HEVESİ!
"İstanbul'un parasını yoksula dağıtıyorum" diyen Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinde kurulan israf düzeni bir kez daha gözler önüne serildi ve İBB şirketlerinde VIP uygulamaya gidildiği ortaya çıktı.
PİYASA DEĞERİ 700 BİN TLLİK ARAÇLAR!
İmamoğlu'nun içerisinde makam araçlarının da yer aldığı tam 63 aracın kiralama talebine vize verdiği, piyasa değeri 700 bin lirayı geçen 2020 model araçlarda istenen şartlar ise dudak uçuklattı.
KOLTUK ISITMALI OLMAZSA OLMAZ!
İBB şirketi Belbim A.Ş, tarafından açılan ihalenin teknik şartnamesinde, araç tipleri, teknik özelliklerine göre sınıflandırıldı. A Grubu 1. tip binek araçtan 46 adet isteyen şirket, araçların 2020 model ve sıfır kilometre olmasının yanı sıra, Euro dizel, sedan ve otomatik klima olması yönünde şartnameye şerh koydu. A Grubu 2. tip binek araçtan 13 adet isteyen CHP'li yönetim, yine 0 kilometre ve 2020 model olmasını istedi.
Lüks takıntısından taviz vermeyen İmamoğlu İBB'si, A Grubu 3. tip binek araçtan 0 kilometre, alttan ısıtmalı koltuk ve elektrik ısıtmalı ayna olmasını koştu.
CHP'Lİ BELEDİYENİN İSRAFININ FATURASI MİLLETE!
A Grubu 4. tip binek araçtan 1 adet isteyen İmamoğlu yönetimi, Euro dizel olması, 1968 cc motor hacmi olması, sedan olması ve orijinal navigasyon cihazının olması yönünde yüklenici firmaya şerh düştü. Birbiri ardına gelen son dakika haberleri artık sıradanlaşırken bu araç saltanatının faturası ise yine millete kesildi.