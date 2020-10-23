PİYASA DEĞERİ 700 BİN TLLİK ARAÇLAR!

İmamoğlu'nun içerisinde makam araçlarının da yer aldığı tam 63 aracın kiralama talebine vize verdiği, piyasa değeri 700 bin lirayı geçen 2020 model araçlarda istenen şartlar ise dudak uçuklattı.

KOLTUK ISITMALI OLMAZSA OLMAZ!

İBB şirketi Belbim A.Ş, tarafından açılan ihalenin teknik şartnamesinde, araç tipleri, teknik özelliklerine göre sınıflandırıldı. A Grubu 1. tip binek araçtan 46 adet isteyen şirket, araçların 2020 model ve sıfır kilometre olmasının yanı sıra, Euro dizel, sedan ve otomatik klima olması yönünde şartnameye şerh koydu. A Grubu 2. tip binek araçtan 13 adet isteyen CHP'li yönetim, yine 0 kilometre ve 2020 model olmasını istedi.

Lüks takıntısından taviz vermeyen İmamoğlu İBB'si, A Grubu 3. tip binek araçtan 0 kilometre, alttan ısıtmalı koltuk ve elektrik ısıtmalı ayna olmasını koştu.