Askerlikte yasak olan şeyler nelerdir? Askerlikte kışlaya sokulması yasak olan eşyalar askere gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Askerlik dönemi gelen ve 2020 Kasım celbiyle askere gidecek vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık kapsamında askerlikte yasak olan şeyler nelerdir sorusuna yanıt aranıyor.

ASKERDE KULLANILMASI YASAK OLAN EŞYALAR



Telefon: Askerlikte kışlaya kameralı ve akıllı cep telefonu sokmak kesinlikle yasaktır, cezası vardır. Eskiden hiç telefona izin verilmezken şimdi esneklik yapılarak normal telefon kabul edilebilektedir. Kamerasız cep telefonları mesai, eğitim ve nöbet saatleri haricinde kullanılabilir, diğer zamanlarda yasaktır. Bu uygulamayla ile askerlerin motivasyonunun artması amaçlanmıştır.