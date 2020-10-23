Askerlikte yasak olan şeyler nelerdir? Askerlikte kışlaya sokulması yasak olan eşyalar askere gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Askerlik dönemi gelen ve 2020 Kasım celbiyle askere gidecek vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık kapsamında askerlikte yasak olan şeyler nelerdir sorusuna yanıt aranıyor.
ASKERDE KULLANILMASI YASAK OLAN EŞYALAR
Telefon: Askerlikte kışlaya kameralı ve akıllı cep telefonu sokmak kesinlikle yasaktır, cezası vardır. Eskiden hiç telefona izin verilmezken şimdi esneklik yapılarak normal telefon kabul edilebilektedir. Kamerasız cep telefonları mesai, eğitim ve nöbet saatleri haricinde kullanılabilir, diğer zamanlarda yasaktır. Bu uygulamayla ile askerlerin motivasyonunun artması amaçlanmıştır.
Elektronik eşyalar: Kışlada elektrikli ve elektronik eşyaların kullanımı yasaktır. Elektrikle çalışançay ve kahve makinesi gibi eşyaları sokmak ceza alınmasına neden olur. Fotoğraf makinesi, kamera,ses kayıt cihazı ve radyo gibi eşyalar da güvenlik açığı oluşturacağı için yasaktır.
Gıda ve Besin: Dışarıdan alınan gıda ve besin maddelerinin denetimi oldukça güçtür ve zehirlenmelere sebep olabilir. Kışla içinde kantinde satılan yiyeceklerin tüketimi ve yemekhanede yemek yenmesi gerekir.
Yasaklı Yayınlar: Askerlik döneminde okumak istenilen kitabın komutana gösterilmesi gerekir ve komutan onayladığı takdirde geri alınabilir. Aksi takdirde terhis gününe kadar kitap komutanda kalır.
Kesici ve Delici Aletler: Kışlada kesici ve delici aletlerin kullanılması yasaktır. Çakı, bıçak, silah vb. aletler birçok askerin sağlığına zarar verebilir bu nedenle ciddi cezalar söz konusudur.
Uyarıcı Ve Uyuşturucu Maddeler: Sivil hayatta olduğu gibi askerlik süresince de uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kullanımı yasaktır. Ağrı kesici de dahil olmak üzere ilaç ihtiyaçları revirden temin edilmelidir.