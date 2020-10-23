HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMI İTİRAF ETTİLER

M.B başına gelenleri şöyle anlattı: "ANFA'dan mayıs ayında Ankara 1. ve 2. Bölge ağaç kesim ihalelerini aldık. Sözleşmemizi yaptık, işimize başlayacaktık, engel oldular. Mecit Bey diye bir danışman vardı. Sizin bu işi yapmanız için bize 500 bin TL vermeniz lazım dedi. Ben itiraz ettim. Partilerin masrafı oluyormuş o parayı bunun için istemiş. Bana katlanırsın o zaman dedi.

Ben de neye katlanacağım katlanırsam siyasi kriz çıkarırım dedim. Tartıştık. Odadan ayrıldım. Haziran'da görüştük. İş başı yaptırmadılar, her türlü zorluğu çıkardılar. Sorunları eski genel müdüre anlattık. Bize yardımcı olmaya çalıştı olayı anlayınca ama bazı çevreleri kıramadığı için bir şey yapamadı. Yerine Yıldırım Bey atandı. O da bu cezanın yersiz olduğunu biliyor. 'Teftişin baskısıyla bu cezayı yazdım haksız olduğumu biliyorum. Hakkın yeniyor ama bize de yukardan baskı geliyor' dedi. Bürokratlara bazı işleri yaptırmak için bir ekip kurmuşlar sanırım. Mecit beyefendinin önderliğinde. Sözde cezayı yapı aracımız yok diye kestiler taahhütnamesini vermemişiz. Ama bizim yapı araçlarımız belediyenin garajında. Ceza yazacaklar ya bahane ürettiler. Ama belgeyi verdik. Sanki biz işe başlayamamışız gibi ceza verdiler. İşe başlamamıza onlar engel oldu. Şuan para alamıyoruz. ANFA'ya 3 milyonluk iş yaptık aldığımız para '0'. Ceza bahanesi ile paramızı vermediler. ANFA'ya gidiyoruz ceza var veremeyiz diyorlar. Taksit yapın dedik onu da yapmadılar. Kuru ağaçların kesimini, budamasını biz yaptık. Zor durumdayız. 15 işçimiz var. Maaşları krediden ödüyoruz"