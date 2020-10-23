"İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM"

Akgün, bu tür kazaların tekrarlanmaması için kazanın nedeninin anlaşılması gerektiğini dile getirerek, "Biz 1996-1997'den beri Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı ile iç içeyiz. Ben de buradan uçuşlar yapıyorum. Burada çok güzel eğitimler verildiğini de biliyorum. Bu tip kazalar inşallah yaşanmaz, ben ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu. Hasan Akgün, uçağın yeni jenerasyon bir uçak olduğunu sözlerine ekledi.

PİLOT ARIZAYI GÖRÜP İZİN İSTEMİŞ

Öte yandan düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart'ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.