Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EGM bekçilik sonuçları açıklandı mı? İstanbul geneli için 400 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Bekçi adayları çarşı ve mahalle bekçiliği için sınava girmeden önce ve müracaatları alındıktan sonra ön sağlık komisyon tarafından bir ön sağlık kontrolünden geçirilecekler. Peki, bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanma tarihi duyurulduğu tarihte haberimizden öğrenebileceksiniz.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı için henüz bir tarih duyurulmadı.