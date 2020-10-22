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    • 22.10.2020 12:22
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    Büyükçekmece'de eğitim uçağı neden düştü? Dr. değerlendirdi

    'de düşen eğitim uçağı neden düştü? Dr. , A Haber canlı yayınında yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Son dakika haberi... 'de düşen eğitim uçağı neden düştü? Dr. , A Haber canlı yayınında yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    "ÖZEL EKİP TARAFINDAN İNCELENECEKTİR"
    Dr. Erdoğan Karakuş, şunları söyledi "Hazerfen Havaalanı genelde özel şirketlerin eğitim yaptırdıkları kullandıkları bir havaalanı. Tamamen sivil havacılık genel müdürlüğüne bağlı. O bölgedeki her türlü uçuş emniyetiyle ilgili tedbirleri sivil havacılık genel müdürlüğü alıyor. Bu uçaklar genelde iki kişiliktir. Birisi öğretmen pilot diğeri de yetiştirilecek şahıs olarak değerlendirmelidir. Burada tek kişi halinde uçuyormuş. Kazanın nedenini bilmem mümkün değil pilot hatası olabilir, motor arızası olabilir. Bir şey söylemek doğru olmaz. Özel ekip tarafından incelenecektir."

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    Haberler Güncel İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı neden düştü? Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş değerlendirdi