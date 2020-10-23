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    • 23.10.2020 21:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ya Mevlana Cami tepkisi

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "’deki ’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya Cami tepkisi

    Son dakika haberine göre, Başkan sosyal medya hesabından, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum.

    Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz." diye tepki gösterdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya Mevlana Cami tepkisi