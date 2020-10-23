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    • 23.10.2020 23:08
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    Son dakika: 'den 'de yeni ilanı

    Son dakika haberi... 'den 'de bir hamle daha geldi. Türkiye yayınladığı ile Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacağını duyurdu.

    Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!

    , yeni yayınladı. 'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.

    NAVTEX NEDİR?
    İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

    Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı