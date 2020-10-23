''HİÇ ALIŞIK OLMADIĞIM BİR YER''

Diyarbakır'dan 5 ay önce Adana'ya giden Bahar Akman (27) ise eylül ayı ile sonrasının haziran ve temmuz ayına oranla daha sıcak olduğunu belirterek, "Şu an Diyarbakır'da olsaydım mümkün değil bu kıyafetlerle gezemezdim. Mutlaka bir hırka giyerdim. Hiç alışık olmadığım bir yer burası'' diye konuştu.