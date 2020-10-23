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    • 23.10.2020 17:06
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    Son dakika: İstanbul Pendik'te vatandaşlara yönelik lan provokatif yazılara ilişkin soruşturma

    Son dakika haberine göre Pendik'te bir apartmanın bahçe duvarına vatandaşlara yönelik lan yazılara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespitine yönelik kamera kayıtlarının temin edilerek incelendiği belirtildi. Öte yandan söz konusu eylemin gerçekleştiği apartmanda oturan M.B, Ş.İ. ve A.E.İ'nin müşteki olarak alınan beyanlarında, apartmanda toplam 5 aile oturduğunu, ailelerin memleketlerinin aynı olup aralarında husumet bulunmadığını, bu yazıyı görünce endişe duyduklarını, kimseden şüphelenmediklerini söyledikleri öğrenildi.

    Provokasyona geçit yok! Harekete geçildi

    Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Ekim'de Pendik İmamı Azam Caddesi Ay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın iç bahçe duvarına kırmızı boyayla lar yazıldığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında savcılık, emniyet güçlerine eylemi gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları amacıyla kapsamlı araştırma yapılması talimatı verdi.

    Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bölgede eylem alanını doğrudan görüntüleyen kamera kaydı bulunmazken, olayın geçtiği sokağın giriş-çıkış bölgelerinde bulunan kamera kayıtlarının temin edilerek incelenmeye başlandığı belirtildi.

    Öte yandan söz konusu eylemin gerçekleştiği apartmanda oturan M.B, Ş.İ. ve A.E.İ'nin müşteki olarak alınan beyanlarında, apartmanda toplam 5 aile oturduğunu, ailelerin memleketlerinin aynı olup aralarında husumet bulunmadığını, bu yazıyı görünce endişe duyduklarını, kimseden şüphelenmediklerini söyledikleri öğrenildi.

    Soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Pendik'te Alevi vatandaşlara yönelik yazılan provokatif yazılara ilişkin soruşturma