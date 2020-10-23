Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, özgür iradesiyle yaşamının en anlamlı ve yüce görevini kendisine veren Kıbrıs Türk halkının önünde bir kez daha saygıyla eğildiğini kaydetti.

4. Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eden Tatar, "Doğu Akdeniz'de ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde üstlendiğim bu görevin onurlu olduğu kadar, sorumluluk gerektirdiğinin de bilincindeyim. Bizler, en büyük gücümüzün, demokratik parlamenter sistemimiz, halkımız, devletimiz ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti olduğunun farkındayız. Hedefimiz Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini en üst düzeye çıkartmaktır. Hemen çalışmalara başlıyoruz." dedi.