KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, seçimin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek. Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

Tatar "Pandemi döneminde bizlere büyük destek vererek sıkıntıları aşmamıza büyük katkı sağlayan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum." dedi. Tatar ayrıca Başkan Erdoğan'a da desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

YAZILI AÇIKLAMA

KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını yazılı açıklama ile değerlendiren Tatar, "Bu sınavda son sözü halkımız söyledi, notunu verdi ve "yeni bir geleceğe" bizimle birlikte yürümek istediğini ortaya koydu. Öncelikle halkımıza, en derin sevgi, saygı ve takdirlerimi sunarım. Teşekkür ederim" dedi. "Kıbrıs Türkü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi" diyen Tatar, şöyle devam etti:



"Onlara verdiğim her sözü tutacağım; Herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı hep sürdüreceğim.

Bir teşekkür de, aileme, beni aday yapan Ulusal Birlik Partisi'ne, destek veren tüm diğer partilere, bana katkı sağlayan gönüllü arkadaşlarıma, ekiplerimize etmek istiyorum. Onlara da şu sözü veriyorum: Vefalı davranacağım, asla nerden geldiğimi unutmayacağım, elbette herkesle bütünleşmeye çalışacağım ama yola kiminle çıktığımı, kiminle bu yollarda yürüdüğümü asla unutmayacağım."



"KKTC DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERİ BULACAK"

Tatar, "Yaşam kalitesi yüksek bir Kıbrıs Türk Halkı, daha ileri bir demokratik yaşam, ertelenen ekonomik ve sosyal reformlarını yapmış, çağdaş bir devlet yapısı, dünyada hak ettiği yeri alma yolunda emin adımlarla ilerleyen güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tüm makamlarla el-ele, gönül-gönüle çalışacağım" sözlerini kullanan Tatar, "Türkiye ile ilişkilerimizin daha da ileri taşınmasına, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına, ekonomik anlamda daha ileri gitmemiz için Türkiye'nin bize desteğinin var olandan iler noktaya taşınmasına, KKTC'nin dünyadaki yerini alması için Türkiye'nin ağırlığını ortaya koymasına özel bir önem vereceğim. Kıbrıs Rum Halkı'na barış elini, dostluk elini bu geceden uzatıyorum" ifadelerini kullandı.



"MASAYA OTURACAĞIM, ADİL OLUN"

"Masaya oturmaya, Kıbrıs konusunu gerçeklere dayalı olarak bir sonuca bağlamaya hazırım" diyen Tatar, "Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının bölgemize, dünyaya örnek olacağına, her iki halka ve Devlet'e büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Kıbrıs konusunun sonuca bağlanması ile birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum. Eğer Rum-Yunan dostlarımız bölgemizdeki, stratejik, ekonomik ve sosyal dengeleri geleceği göz önünde tutarak doğru okurlarsa ben masaya oturup bir anlaşamaya varmamızın zor olmayacağına inanıyorum. Yok öyle yapmayacaklar, uzlaşmaz tavırlarını sürdüreceklerse bilsinler ki, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gereken adımları atacak, halkımızın haklarını soruna kadar koruyacağız. Buradan, bu anlamlı gecede Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne sesleniyorum: Adil olunuz" diye konuştu.