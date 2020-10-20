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    • 20.10.2020 Gazete
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    ’de seçimi Ersin Tatar kazandı, Avrupa’nın ’e çökme hayalleri yıkıldı!

    Kuzey Türk Cumhuriyeti’nde () seçimi (UBP) adayı Ersin Tatar kazandı. Avrupa’nın ’e çökme hayalleri yıkıldı.

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    Kuzey seçmeni tercihini yaptı. Cumhurbaşkanlığını, Batı'nın koro halinde karşı çıktığı adayı Ersin Tatar kazandı.


    Avrupa ayağa kalktı. Fransız her ajansı AFP, "Erdoğan kazandı" diye yazdı. İngiliz Reuters de baklayı ağzından çıkardı: 'de işimiz zor!




    Ersin Tatar'ın seçilmesi, Avrupa Birliği'nin Rum Kesimi üzerinden kuracağı oyunu bozdu.




    KKTC RAHATA 'ERSİN'
    'de Cumhurbaşkanlığına Ersin Tatar seçildi. Bu durum, Rumlar'ı, 'ı ve AB'yi rahatsız etti.



    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dönemi kapandı. Koltuğu, yüzde 52 oyla Ersin Tatar aldı. Avrupa, bu durumdan rahatsız olduklarını haykırdı. Gazeteler, "Seçimi Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı" diye yazdı. Tatar, "KKTC'yi güzel günlerin beklediğini" açıkladı.


    Yunan Kathimerini gazetesi ise haddini aştı. KKTC'nin kutuplaştığını yazdı.

    AFP: Tatar Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana.

    REUTERS: Doğu Akdeniz'de ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları tartışılacak.

    GUARDIAN: Sert bir sağcı olan Tatar, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı.

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    Haberler Güncel KKTC’de seçimi Ersin Tatar kazandı, Avrupa’nın Doğu Akdeniz’e çökme hayalleri yıkıldı!