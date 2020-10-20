Kuzey Kıbrıs seçmeni tercihini yaptı. Cumhurbaşkanlığını, Batı'nın koro halinde karşı çıktığı Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar kazandı.
Avrupa ayağa kalktı. Fransız haber ajansı AFP, "Erdoğan kazandı" diye yazdı. İngiliz Reuters de baklayı ağzından çıkardı: Doğu Akdeniz'de işimiz zor!
Ersin Tatar'ın seçilmesi, Avrupa Birliği'nin Rum Kesimi üzerinden kuracağı oyunu bozdu.
KKTC RAHATA 'ERSİN'
KKTC'de Cumhurbaşkanlığına Ersin Tatar seçildi. Bu durum, Rumlar'ı, Yunanistan'ı ve AB'yi rahatsız etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mustafa Akıncı dönemi kapandı. Koltuğu, yüzde 52 oyla Ersin Tatar aldı. Avrupa, bu durumdan rahatsız olduklarını haykırdı. Gazeteler, "Seçimi Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı" diye yazdı. Tatar, "KKTC'yi güzel günlerin beklediğini" açıkladı.
Yunan Kathimerini gazetesi ise haddini aştı. KKTC'nin kutuplaştığını yazdı.
AFP: Tatar Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana.
REUTERS: Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları tartışılacak.
GUARDIAN: Sert bir sağcı olan Tatar, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı.