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    • 23.10.2020 19:39
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    ? İşte Meteoroloji 24-25 Ekim il il tahminleri

    Hafta sonu yaşadığı ilde nu öğrenmek isteyenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar Türkiye geneli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Peki, ? İşte Meteoroloji 24-25 Ekim hava durumu il il tahminleri

    takvim.com.tr
    Hafta sonu hava nasıl olacak?

    Özellikle Ekim ayının son günlerinde olduğumuz şu zamanlarda vatandaşlar havaların nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerinin hava durumu tahmin raporu duyuruldu. Ülkenin genelinde yaz günlerinden sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor.

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın zamanla batı kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA 14°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    İSTANBUL 13°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    KIRKLARELİ 11°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    KOCAELİ 19°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 17°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 9°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 15°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 11°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 19°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 18°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 20°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 10°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 11°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 11°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KAYSERİ 6°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 11°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 14°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU 8°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 15°C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 10°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    RİZE 14°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 15°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    TRABZON 15°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 3°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık

    KARS 3°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    MALATYA 8°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 3°C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 11°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 14°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 14°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 19°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 24-25 Ekim hava durumu il il tahminleri