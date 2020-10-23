Özellikle Ekim ayının son günlerinde olduğumuz şu zamanlarda vatandaşlar havaların nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerinin hava durumu tahmin raporu duyuruldu. Ülkenin genelinde yaz günlerinden sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.