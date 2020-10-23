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    Bulgaristan Başbakanı 'a koronavirüs karantinası!

    Bulgaristan Başbakanı , koronavirüse yakalanan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantina altına aldı.

    İHA
    Borisov'a karantina!

    Bulgaristan Başbakanı , koronavirüse yakalanan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantina altına aldı.

    Avrupa'da koronavirüs hızla etkisini arttırmaya devam ediyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüse yakalanan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini 10 gün boyunca karantina altına aldı.

    TESTİ NEGATİF
    Borisov yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin negatif çıktığını fakat önlem amaçlı olarak kendini karantinaya aldığını ifade etti.

    Bulgaristan'da vaka sayılarının artması nedeni ile açık ve kapalı kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
    Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 34 bin 930'a, toplam can kaybı ise bin 64'e ulaştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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