Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmelerin de ele alındığını bildiren Akar, "Barış ve istikrarın sağlanması için neler yapılması gerektiği konusundaki değerlendirmelerimizi ifade etme fırsatı bulduk. Bizim söylediğimiz temel konu, Güney Kafkasya'daki barış ve istikrarın sağlanmasının temel şartı, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çıkması ve burayı bir an önce terk etmesi. Bu hususu da konuşmalar sırasında dile getirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan Türkü ile beraber olduğunu, haklı davalarında Azerbaycan'ın yanında yer aldığını tekrar tekrar söylediklerini dile getiren Akar, toplantıda ele alınan diğer bir önemli konunun ise Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler olduğunu söyledi.

BİR TEKLİK ORTAYA KOYDUK

Türkiye'nin sorunların çözümünde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olduğunu yineleyen Akar, "Bugüne kadar yaptıklarımızı ve beklentilerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.